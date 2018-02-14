Представитель ОБСЕ провел тайные переговоры с Сурковым - Геращенко

Представитель ОБСЕ Тони Фриш вне официальных переговоров Трехсторонней контактной группы провел встречу с советником президента России Владимиром Сурковым, который считается куратором боевиков на Донбассе, сообщила представитель Украины на минских переговорах Ирина Геращенко.

По ее словам, украинская сторона ТКГ узнала о встрече в Москве Фриша и Суркова постфактум. При этом координатор ОБСЕ не поставил ТКГ в известность ни о самом факте встречи, ни о ее результатах.

"Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов в их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате: Украина-РФ-ОБСЕ", - добавила Геращенко.

Напомним, что 14 февраля украинская сторона на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске заявила о готовности пойти на компромисс в вопросе освобождения украинских заложников.