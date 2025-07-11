В МИД Украины опровергли слухи об объединении с Минединения

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг слухи о возможном объединении ведомства с Министерством национального единства .

Об этом он сообщил во время брифинга в пятницу, 11 июля.

«Мне неизвестно о планах объединения министерств», — заявил Тихий.

В то же время он сообщил, что в структуре МИД создается новый департамент — мирового украинства и гуманитарного взаимодействия. По его словам, ранее внешнеполитическое ведомство уже занималось вопросами зарубежного украинства, однако отдельного управления для этого не существовало.

«То, что МИД Украины создает такой департамент, свидетельствует о нашем внимании к взаимодействию с нашими общинами за рубежом», — подчеркнул спикер.

По его словам, в этом году министерство планирует ряд новых шагов для углубления сотрудничества с украинскими диаспорами. В частности, Тихий обратил внимание на недавнее принятие закона о множественном гражданстве, который, по его мнению, «позволит сохранять связи с Украиной для наших людей за рубежом».

Он напомнил, что за пределами Украины сейчас находится более 7 миллионов граждан, которые являются «огромным ресурсом» и «мощным голосом адвокации» в поддержку украинских интересов в мире.

«Этот департамент позволит масштабировать работу, сделать ее более глубокой и качественной, а также развивать взаимодействие с общинами в сотрудничестве с украинскими посольствами», — резюмировал представитель МИД.

2 июля вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов заявил, что информация о расформировании Министерства национального единства не соответствует действительности.

По его словам, министерство работает в обычном режиме и доказало свою состоятельность за семь месяцев работы.

30 июня Украинская правда со ссылкой на собеседника в Слуге народа написала, что Министерство национального единства Украины могут ликвидировать или присоединить к другому ведомству после объявления подозрения Чернышеву. Нардеп Ярослав Железняк также не исключил это, но подчеркнул, что решение еще не принято. Он также предположил, что министра Алексея Чернышева уволят.

Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере 23 июня. Речь идет о сделке в строительной сфере в 2020—2022 годах.

27 июня суд избрал министру меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. 2 июля ВАКС отказался отстранить Чернышова от должности в правительстве.