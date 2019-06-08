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Представитель Кабмина в Раде идет в нардепы от партии Смешко

Вчера, 20:01
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Представитель Кабмина в Раде идет в нардепы от партии Смешко - фото

Vadym Denysenko/Facebook

Представитель Кабинета министров в парламенте Вадим Денисенко

Представитель Кабинета министров в парламенте, народный депутат от БПП Вадим Денисенко заявил, что будет баллотироваться в Верховную Раду от партии Игоря Смешко Сила и честь.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Присоединился к команде Игоря Смешко, благодарен всем, кто пригласил меня в команду патриотов и профессионалов. … Перед нами два глобальных вызова: возможность реванша и угроза новой волны популизма. Считаю, что единственная сила, которая может не допустить скатывания страны к реваншу или популизму — это именно Сила и честь», — заявил Денисенко, добавив, что партия не имеет никаких связей с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

«Как вы себе представляете, чтобы я был в команде людей, которые поддерживают Медведчука? Это фейк!», − заявил политик.

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По данным Украинской правды, в списке Смешко Денисенко получил 15 номер.

Ранее лидер партии Сила и честь Игорь Смешко назвал первые 10 фамилий партийного списка.

Позже народные артисты Украины Светлана и Виталий Билоножко заявили, что будут участвовать в парламентских выборах от партии Сила и Честь.

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Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Теги:   Игорь Смешко Верховная Рада Парламент Парламентские выборы

Спецтема   Выборы в Раду

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