Правозащитник Василенко озвучил ожидания от работы аудитором НАБУ

Новый аудитор Национального антикоррупционного бюро Украины Владимир Василенко считает прекращение враждебной конкуренции по отношению к НАБУ основной задачей на новой должности.

"Мне, скорее, следует выражать сочувствие, чем приветствие. Почему? Это не творческая работа. У меня цель какая? Посмотреть, что происходит, и как-то способствовать избеганию такой враждебной конкуренции между различными правоохранительными антикоррупционными органами [в частности, со Специализированной антикоррупционной прокуратурой]", - заявил он в интервью УНИАН.

Василенко выразил надежду на конструктивное сотрудничество с другими аудиторами, назначенными по квоте Кабинета министров и президента.

"Мой интерес заключается в том, чтобы сделать все так, чтобы НАБУ нормально функционировало, чтобы не было искусственных претензий к нему. А, с другой стороны, чтобы деятельность НАБУ происходила в рамках закона и была эффективной", - добавил аудитор НАБУ.

Напомним, что 7 июня депутаты Верховной Рады избрали в комиссию по аудиту НАБУ своим представителем доктора юридических наук Владимира Василенко.

81-летний правозащитник Владимир Василенко является доктором юридических наук, профессором. Прежде всего известен тем, что с 2006 по 2010-й работал представителем Украины в Совете ООН по правам человека. В 2001 году избран Генеральной ассамблеей ООН в Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии, где был судьей до января 2005 года. В 1991-2009 годах неоднократно принимал участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН в качестве эксперта, советник, заместитель члена делегации и член делегации Украины, представляя Украину в Третьем (вопросы прав человека) и Шестом (юридические вопросы) комитетах. В 1992 году был послом в странах Бенилюкс, а также представителем Украины при Европейском Союзе и НАТО. С 1998 по 2002 годы работал послом в Великобритании и по совместительству в Ирландии.