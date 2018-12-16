Православная церковь Украины насчитывает около семи тысяч парафий - митрополит Епифаний Сегодня, 22:33 2 Цей матеріал також доступний українською Новая церковь объединит парафии УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП (на фото - церковь Успения Богородицы Пирогощи, Киев) Фото: Andrew Milligan sumo/Flickr

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что новая церковь насчитывает около семи тысяч православных парафий.

Об этом предстоятель заявил в интервью ТСН.

"Церковь насчитывает около семи тысяч православных парафий в Украине, что больше, чем было до объединения", - отметил митрополит Епифаний.

Также предстоятель церкви добавил, что после проведения Объединительного собора, митрополит Онуфрий утратил право носить титул митрополита Киевского.

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15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

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В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихах канонических епископов Украины они больше не значатся.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.