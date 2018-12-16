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Православная церковь Украины насчитывает около семи тысяч парафий - митрополит Епифаний

Сегодня, 22:33
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Новая церковь объединит парафии УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП (на фото - церковь Успения Богородицы Пирогощи, Киев)

Фото: Andrew Milligan sumo/Flickr

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что новая церковь насчитывает около семи тысяч православных парафий.

Об этом предстоятель заявил в интервью ТСН. 

"Церковь насчитывает около семи тысяч православных парафий в Украине, что больше, чем было до объединения", - отметил митрополит Епифаний. 

Также предстоятель церкви добавил, что после проведения Объединительного собора, митрополит Онуфрий утратил право носить титул митрополита Киевского.

Автокефалия на финишной прямой. Сколько в мире поместных церквей и какое место может получить Украинская церковь 

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. 

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата. 

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

Митрополит Епифаний. Кто стал предстоятелем Украинской православной церкви

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихах канонических епископов Украины они больше не значатся.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Автокефалия Украинская православная церковь

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