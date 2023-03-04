Ответит на острый общественный запрос на справедливость. Правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу

4 марта, 19:52
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Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

Украинское правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, являющуюся ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии на 2021—2025 годы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, программа призвана предотвращать коррупцию и содержит нормы о неотвратимой ответственности за это преступление.

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"Делаем еще один шаг к построению современной и эффективной антикоррупционной инфраструктуры", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что этот документ будет оставаться открытым для предложений и дополнений.

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Программа предусматривает более 1700 мероприятий в 15 областях для уменьшения уровня коррупции и обеспечения добродетели. В частности, в судопроизводстве, обороне, правоохранительной деятельности, государственном регулировании экономики, таможенном деле и налогообложении, градостроительстве и управлении земельными ресурсами, корпоративном управлении государственными предприятиями, образовании, здравоохранении, социальной защите и т.д. Также среди приоритетов – обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию и повышение эффективности системы противодействия ей.

Одним из ключевых элементов программы является система индикаторов, которая позволит в режиме реального времени осуществлять мониторинг и оценку прогресса в достижении стратегических результатов, предусмотренных Антикоррупционной стратегией.

«Государственная антикоррупционная программа — пошаговый и согласованный план для дальнейшей совместной работы всех органов власти и заинтересованных институтов. Следующим этапом станет разработка публичной онлайн системы, которая поможет каждому отслеживать прогресс реализации документа по сферам», — сказал глава НАПК Александр Новиков.

Ранее сообщалось, что борьба с коррупцией имеет критическую важность в контексте увеличения иностранной помощи и во время восстановления и восстановления Украины.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Премьер-министр Денис Шмыгаль Антикоррупционная стратегия Украины

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