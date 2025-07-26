Кто в новом правительстве заработал в прошлом году больше всех: Сергей Марченко, Алексей Соболев, Денис Шмыгаль, Михаил Федоров, Юлия Свириденко (Фото: коллаж NV)

NV определил пятерых министров нового Кабмина, которые на своих старых должностях заработали в прошлом году больше других.

NV проанализировал декларации членов нового Кабинета министров, которые приступили к своим обязанностям 17 июля, чтобы выяснить, кто из них получил наибольшие доходы, находясь на предыдущей должности.

В рейтинге оказались как бывший, так и новый премьеры, переизбранные министры и заместитель, получивший повышение.