Правительство Украины расширило категории госслужащих, которые могут выехать за границу

11 февраля, 18:41
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В Правила пересечения государственной границы гражданами Украины внесены изменения (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

В Правила пересечения государственной границы гражданами Украины внесены изменения (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

Правительство расширило категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут выехать за границу к своим детям. Теперь это могут быть опекуны, попечители и приемные родители.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

Согласно постановлению правительства № 119 от 10 февраля, женщина-госслужащий, являющаяся усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим детей до 18 лет, может уехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения.

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В ГПСУ отметили, что для этого женщинам необходимы: загранпаспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

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Мужчины дополнительно должны иметь документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.

27 января Кабинет министров по поручению СНБО принял постановление о запрете выезда чиновников и госслужащих за границу во время войны без уважительных причин.

23 января Совет нацбезопасности и обороны запретил всем должностным лицам центральной и местной власти выезжать за границу в негосударственных целях. Кабмину поручили в течение пяти дней разработать правила пересечения границы чиновниками.

https://www.youtube.com/embed/3c0Oov5sb-Y
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Женщины Госпогранслужба Украины Госслужба Мужчины правительство Выезд за границу Война России против Украины

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