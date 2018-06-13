13 июня 2018, среда

Правительство отправило в отставку главу Донецкой ОВГА Жебривского

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Жебривский подал заявление об отставке 11 июня

Жебривский подал заявление об отставке 11 июня

В среду, 13 июня, Кабинет министров удовлетворил заявление об отставке главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Об этом со ссылкой на соответствующее решение правительства передает Интерфакс-Украина.

"Согласовали акт президента об увольнении Жебривского по собственному желанию", - рассказал после заседания Кабмина вице-премьер-министр Павел Розенко.

О том, что Жебривский подал в отставку, стало известно 11 июня. Он был назначен главой ОВГА 11 июня 2015 года. До этого эту должность занимал Александр Кихтенко.

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