Правительство исключило из перечня оккупированных населенных пунктов Донбасса три поселка

Кабинет министров Украины в среду, 13 июня, исключил из перечня временно оккупированных РФ населенных пунктов Донецкой и Луганской областей три поселка.
Согласно принятому решению, речь идет о Гладосове и Травневом (Донецкой области) и Новоалександровке (Луганской области), передает Интерфакс-Украина.
В связи с этим они теперь внесены в список населенных пунктов, которые расположенных на линии соприкосновения.
Таким образом указанные поселки снова возвращены под юрисдикцию органов государственной власти Украины.
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Ранее сообщалось, что ВСУ восстановили контроль над Новоалександровкой Луганской области.
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