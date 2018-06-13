13 июня 2018, среда

Правительство исключило из перечня оккупированных населенных пунктов Донбасса три поселка

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Поселки вернулись под юрисдикцию украинских органов власти

Поселки вернулись под юрисдикцию украинских органов власти

Кабинет министров Украины в среду, 13 июня, исключил из перечня временно оккупированных РФ населенных пунктов Донецкой и Луганской областей три поселка.

Согласно принятому решению, речь идет о Гладосове и Травневом (Донецкой области) и Новоалександровке (Луганской области), передает Интерфакс-Украина.

В связи с этим они теперь внесены в список населенных пунктов, которые расположенных на линии соприкосновения.

Таким образом указанные поселки снова возвращены под юрисдикцию органов государственной власти Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ восстановили контроль над Новоалександровкой Луганской области.

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