Пранк не удался. Российские провокаторы, звонившие Грицаку от имени Бабченко, скрыли часть разговора

Российские провокаторы Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), попытавшиеся устроить пранк с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком, скрыли часть разговора, в которой тот их разоблачает.

Об этом BBC Украина рассказал руководитель аппарата главы СБУ генерал Игорь Гуськов.

Во время разговора с Грицаком один из пранкеров заявил, что он якобы является российским журналистом Аркадием Бабченко, которого избили в Киеве во время просмотра матча Россия-Испания.

"Да, председателю СБУ позвонило лицо, которое представилось Аркадием Бабченко. Председатель, понимая, что действительно может произойти такая ситуация, дал определенные советы и принял определенные меры. Но обнародован был не весь разговор... Самое интересное было в конце, когда глава СБУ трижды назвал человека другим именем, которое не касается Бабченко, и отметил: "а вы кто, вы же не настоящий Бабченко?" После этого лицо просто отключилось", - сообщил Гуськов.

По его словам, данный телефонный номер Грицака является публичным, и есть у многих людей.

"В отличие от главы ФСБ, глава Службы безопасности Украины общается с представителями СМИ..., общественными активистами, которые с начала АТО много помогают СБУ. У него есть публичный номер, и он его дает людям, которым доверяет. Вот кто именно из них поделился...", - добавил Гуськов.

Ранее сообщалось, что российский пранкер Вован позвонил от имени главы Кремля Владимира Путина британскому музыканту Элтону Джону.