«Пожизненный срок ему нужен». В ОП прокомментировали присутствие херсонского архимандрита в Кремле во время речи Путина 5 октября, 12:56 Архимандрит Алексий (Федоров) в Кремле во время речи Путина 30 сентября (Фото:Скриншот из трансляции речи Путина 30 октября)

Cоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ прокомментировал присутствие херсонского архимандрита Алексия и других представителей УПЦ МП в Кремле во время речи Путина о незаконной аннексии новых украинских территорий.

«Достаточно простая у меня позиция. Эти субъекты, находившиеся в Кремле на фрик-шоу, на легендарном шабаше, который объяснял, почему Кремль — это клика аутсайдеров, все они являются коллаборантами, должны получить уголовные производства, все должны сидеть в тюрьме, независимо от того, кто они. Безусловно, херсонский архимандрит — конкретный срок для уголовного производства СБУ, и пожизненный срок ему нужен», — заявил Подоляк Радио НВ.

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Он добавил, что «все пятые колонны должны сгореть в этой войне полностью» «независимо от того, это политика, это религия, или это медиа».

«Депутаты должны наработать аргументированный законопроект, который будет четко фиксировать, что должно происходить с УПЦ в Украине. Все акценты должны быть расставлены правильно, все аргументы должны быть сказаны», — объяснил советник главы ОП.

По его словам, в этом законопроекте должно быть четко сказано «как у нас будет выстраиваться религиозная вертикаль после войны».

Ранее СМИ сообщали, что 30 сентября в Кремле во время речи Путина о незаконной аннексии украинских территорий присутствовали несколько иерархов УПЦ МП: архимандрит Алексий (Федоров), настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне, одним из главных спонсоров которого является коллаборант Владимир Сальдо, митрополит Луганский и Алчевский Пантелеймон (Поворознюк) и настоятель Свято-Саввинского монастыря города Мелитополя архимандрит Иоанн (Прокопенко), входящий в запорожскую епархию УПЦ.