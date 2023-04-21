Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении для чиновников за коррупцию во время военного положения 21 апреля, 22:34 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом ввести пожизненное заключение для депутатов и госслужащих за коррупцию во время военного положения.

Петиция, опубликованная на сайте главы государства, по состоянию на 21 апреля набрала более 27,6 тысяч подписей (для рассмотрения президентом нужно 25 тысяч).



Зеленский в ответе напомнил, что именно Уголовный кодекс определяет, какие общественно опасные деяния являются правонарушениями и какое наказание предусмотрено для людей, которые их совершают.

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Также он сообщил, что в Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта об ужесточении ответственности должностных лиц за коррупцию во время военного или чрезвычайного положения (№ 9029 и № 9049). Принятие законов — компетенция парламента, а президент подписывает закон или возвращает с предложениями для повторного рассмотрения.

«Изложенные в электронной петиции предложения направлены в Верховную Раду для рассмотрения во время обработки соответствующих законопроектов», — добавил президент.