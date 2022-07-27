Как Партия регионов. Вернутся ли пророссийские партии в украинскую политику после войны — Вятрович 27 июля, 17:44 По мнению Владимира Вятровича, даже если пророссийские партии снова появятся в Украине после войны, они не будут такими влиятельными, как ОПЗЖ (Фото:boyko.org.ua)

Народный депутат фракции Евросолидарность и бывший руководитель Института Национальной памяти Владимир Вятрович в интервью НВ рассказал, вернутся ли пророссийские партии в украинскую политику после войны.



«Просто сейчас такого варианта не вижу. Однако в перспективе, перекрасившись, замаскировавшись, какая-нибудь политическая сила может появиться. Другое дело, что ее влияния будет значительно меньше, чем имела ОПЗЖ до начала полномасштабной войны», — сказал он.

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Вятрович назвал процессы, происходящие в Украине в течение 30 лет независимости «украинской национальной реконкистой», в процессе которой влияние России на Украину уменьшается.

Бывший глава Украинского института национальной памяти также назвал уменьшение влияния пророссийских партий одной из причин, по которой российский диктатор Владимир Путин решился на вторжение в Украину.

«Предыдущие инструменты, которые он использовал три десятилетия, перестали работать. Колоссальный ресурс, который он бросал в поддержку пророссийских партий и организаций, себя не оправдал. Пророссийская позиция в украинском обществе с каждым годом слабела. Эти военные действия преследовали цель заменить эти неудачные политические проекты. Однако сработали в обратном направлении — еще сильнее снизили шансы для прорастания любых пророссийских настроений», — заявил Вятрович.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши.



3 мая Верховная Рада запретила в Украине деятельность пророссийских партий.

14 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

После этого суд запретил ряд пророссийских партий. В частности: ОПЗЖ, Оппозиционный блок, НАШИ, Блок Владимира Сальдо, Рабочая партия Украины, Социалисты, Партия Шария, Русь единая (когда-то Партия политики Путина), Счастливая Украина, Коммунистическая партия Украины и т. д.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, некоторые из этих партий подали апелляционные жалобы.

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