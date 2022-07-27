Как Партия регионов. Вернутся ли пророссийские партии в украинскую политику после войны — Вятрович

27 июля, 17:44
По мнению Владимира Вятровича, даже если пророссийские партии снова появятся в Украине после войны, они не будут такими влиятельными, как ОПЗЖ (Фото:boyko.org.ua)

По мнению Владимира Вятровича, даже если пророссийские партии снова появятся в Украине после войны, они не будут такими влиятельными, как ОПЗЖ (Фото:boyko.org.ua)

Народный депутат фракции Евросолидарность и бывший руководитель Института Национальной памяти Владимир Вятрович в интервью НВ рассказал, вернутся ли пророссийские партии в украинскую политику после войны.

«Просто сейчас такого варианта не вижу. Однако в перспективе, перекрасившись, замаскировавшись, какая-нибудь политическая сила может появиться. Другое дело, что ее влияния будет значительно меньше, чем имела ОПЗЖ до начала полномасштабной войны», — сказал он.

Видео дня

Вятрович назвал процессы, происходящие в Украине в течение 30 лет независимости «украинской национальной реконкистой», в процессе которой влияние России на Украину уменьшается.

Читайте также:
Андрей Кокотюха
Андрей Кокотюха
Партии запретить можно. Их избирателей — нет

Бывший глава Украинского института национальной памяти также назвал уменьшение влияния пророссийских партий одной из причин, по которой российский диктатор Владимир Путин решился на вторжение в Украину.

«Предыдущие инструменты, которые он использовал три десятилетия, перестали работать. Колоссальный ресурс, который он бросал в поддержку пророссийских партий и организаций, себя не оправдал. Пророссийская позиция в украинском обществе с каждым годом слабела. Эти военные действия преследовали цель заменить эти неудачные политические проекты. Однако сработали в обратном направлении — еще сильнее снизили шансы для прорастания любых пророссийских настроений», — заявил Вятрович.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши.

Читайте также:

Харьковские депутаты от ОПЗЖ провели ребрендинг (Фото:ОПЗЖ) Создали группу с новым названием. Фракция ОПЗЖ в Харьковском городском совете прекратила существование

3 мая Верховная Рада запретила в Украине деятельность пророссийских партий.

14 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

После этого суд запретил ряд пророссийских партий. В частности: ОПЗЖ, Оппозиционный блок, НАШИ, Блок Владимира Сальдо, Рабочая партия Украины, Социалисты, Партия Шария, Русь единая (когда-то Партия политики Путина), Счастливая Украина, Коммунистическая партия Украины и т. д.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, некоторые из этих партий подали апелляционные жалобы.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Партия регионов Украина-Россия Интервью НВ Владимир Вятрович Война в Украине Российско-украинская война Политические партии Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Ocean Plaza больше не работает (Фото:Oleksandr Prykhodko / Alamy via Reuters)
Сюжет
Первый шаг к национализации? /
Почему закрылся ТРЦ Ocean Plaza — война, арест, российские владельцы
27 июля, 10:20
Ритейл/Недвижимость
Роберт Таибби: «Надеюсь, в какой-то момент вы оба станете более откровенными» (Фото:Cristina Conti/Depositphotos)
На каком вы этапе? Пять стадий отношений
Роберт Таибби
В Китае рассчитывают, что телескопы на Луне помогут нам замечать потенциально опасные астероиды намного раньше, чем наземные станции (Фото:sdecoret / depositphotos)
Ученые предлагают сделать из Луны первую линию обороны от астероидов. Как это будет работать?
27 июля, 07:03
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X