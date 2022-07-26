Пропаганда РФ обнародовала «указ Зеленского» о якобы лишении гражданства Порошенко и Медведчука 26 июля, 14:18 В «указе» также фигурируют Иван Баканов, Людмила Денисова, Борис Филатов и Оксана Марченко (Фото:Детектор медиа)

Российская пропаганда распространила в соцсетях фейковый указ президента Владимира Зеленского о якобы лишении гражданства целого ряда украинских политических деятелей.

Об этом предупреждает Детектор медиа.

Согласно тексту «документа», украинские паспорта якобы планируют отобрать у пятого президента Петра Порошенко, экс-главы СБУ Ивана Баканова, бывшего омбудсмена Людмилы Денисовой, мэра Днепра Бориса Филатова, а также обвиняемого в госизмене прокремлевского нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

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Инфографика: Детектор медиа

«На самом деле — документ фейковый. Номер указа указали 502/2022, датирован он 23 июля 2022 года. Такой номер был на документе, который СМИ распространили ранее, касавшийся лишения гражданства других лиц. Однако дата на том документе — «18 июля 2022 года». Также в якобы «официальном документе» допустили ошибку в названии столицы, а именно написали «Киїеві», — говорится в сообщении ДМ.

Данный фейк появился на фоне информации о лишении украинского гражданства Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана.

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