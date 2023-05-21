«Бахмут в наших сердцах». Как дословно Зеленский ответил на вопрос журналистов о контроле над городом — видео

21 мая, 11:42
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В ОПУ отметили, что ответ Владимира Зеленского был неправильно интерпретирован (Фото:Скриншот видео t.me/svoboda_radio)

В ОПУ отметили, что ответ Владимира Зеленского был неправильно интерпретирован (Фото:Скриншот видео t.me/svoboda_radio)

В воскресенье, 21 мая, в ряде СМИ появилось сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы признал «взятие» российскими захватчиками Бахмута Донецкой области.

Позже его спикер Сергей Никифоров уточнил, что журналисты неправильно интерпретировали ответ главы государства на заданный ему вопрос, в результате чего возникло недоразумение.

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В частности, один из журналистов поинтересовался, остается ли Бахмут все еще в «руках Украины», после чего попросил прокомментировать заявление главаря российской ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что город уже якобы «взят» его наемниками.

Дело в том, что ответ украинского лидера «Я так не думаю», как отмечает Никифоров, касался лишь второй части вопроса.

Как на самом деле Зеленский дословно ответил журналисту, можно посмотреть на обнародованном в соцсетях видео.

Заявление Пригожина о якобы полном контроле над Бахмутом ранее опровергли в ВСУ, заявив, что бои там все еще продолжаются.

В свою очередь издатель Медиазоны Петр Верзилов также опроверг полное взятие города, опубликовав видео, снятое в окопе в одном из его западных кварталов.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Бахмут Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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