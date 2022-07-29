«Чудовищное преступление». Кулеба призвал признать РФ террористическим государством после массового убийства пленных в Еленовке 29 июля, 14:37 Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба жестко отреагировал на массовое убийство украинских пленных в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области.



У себя в Twitter он написал, что Россия совершила «чудовищное преступление», обстреляв исправительное учреждение в оккупированной Еленевке, где содержались украинские военнопленные.

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Он призвал международных партнеров решительно осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать Россию террористическим государством.

Российские оккупанты обвинили ВСУ в «ударе с HIMARS по колонии», в результате чего погибли 53 украинских военнопленных.

Генштаб ВСУ сообщил, что РФ сама нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В Еленовке расположена колония № 120, где войска РФ удерживают в плену украинских защитников, в том числе бойцов полка Азов.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.



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