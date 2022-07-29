«Чудовищное преступление». Кулеба призвал признать РФ террористическим государством после массового убийства пленных в Еленовке

29 июля, 14:37
Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба жестко отреагировал на массовое убийство украинских пленных в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области.

У себя в Twitter он написал, что Россия совершила «чудовищное преступление», обстреляв исправительное учреждение в оккупированной Еленевке, где содержались украинские военнопленные.

Видео дня

Он призвал международных партнеров решительно осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать Россию террористическим государством.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1552978759669645314

Российские оккупанты обвинили ВСУ в «ударе с HIMARS по колонии», в результате чего погибли 53 украинских военнопленных.

Генштаб ВСУ сообщил, что РФ сама нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Читайте также:
Азов объявил охоту на россиян, причастных к убийству пленных в Еленовке

В Еленовке расположена колония № 120, где войска РФ удерживают в плену украинских защитников, в том числе бойцов полка Азов.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Пленные Еленовка Дмитрий Кулеба Полк Азов Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Патриотизм и инвестиции — разные вещи

Давайте посмотрим, какие возможности если не для приумножения, то хотя бы для сохранения капитала в Украине сейчас есть и стоит ли ими соблазняться?

29 июля, 13:29
Мнения
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Казахстан бросает вызов Путину. Чем это может закончиться

Хочу подробнее написать о важном геополитическом событии в войне против России, которое пропустили ведущие средства массовой информации

29 июля, 12:55
Мнения
Автомобили в одном из морских портов Республики Корея, ожидающие загрузки в теплоход (Фото:CIG Shipping via facebook)
Море рисков /
Что произошло с подержанными автомобилями, которые украинцы заказали из США и Кореи накануне войны
29 июля, 09:50
Компании / Рынки
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X