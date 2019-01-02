"Повысим, усилим, снизим". Чего ждать от президентских выборов и в чем феномен Зеленского - отвечает ведущий аналитик Сегодня, 21:42 437 Цей матеріал також доступний українською Очередные президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года

В Украине избирательная кампания официально стартовала практически одновременно с публикацией результатов последних соцопросов - они показывают, что украинцы не считают себя ответственными за избранного президента, но ощущают надежду.

Такие данные привел Институт социологии НАН Украины, который опрашивал украинцев при поддержке фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива. Татьяна Даниленко поговорила с директором последнего - ведущим украинским аналитиком Ириной Бекешкиной. Публикуем избранные цитаты из их разговора:

Я не помню ни одних выборов, за три месяца до которых были такие рейтинги. Поэтому эти выборы и являются настолько непредсказуемыми, поскольку ранее на любых выборах как минимум за три месяца уже были 20-30% у двух лидеров (иногда трех лидеров), а сейчас проценты достаточно низкие.

Во всех предвыборных опросах всегда делается иерархия проблем, наиболее важных для избирателей. Как правило, в эти проблемы не входили внешнеполитические ориентации - НАТО, и ЕС, - церковь и тому подобное. Люди "мыслили карманом", для них самым важным было то, что непосредственно касается их жизни.

Думаю, что рейтинг [президента Украины Петра Порошенко] снижаться не будет, но [его] проблема в том, чтобы среди тех, кто не определился, получить еще рейтинг. Потому что в действительности эти рейтинги совсем невысокие, их явно недостаточно.

Первый тур - это голосование за симпатии, - "вот, мне этот кандидат нравится". Во втором туре скорее будут голосовать "против", чтобы ни победил противник.

В основном [предвыборная кампания] проходит на критике власти, что "это не сделано, а это сделано так". А как должно быть сделано? В лучшем случае просто обещают такие вещи: "повысим", "усилим", "снизим", "получим мир на Донбассе", - а как вы это будете делать? Вот этого "как" пока нет. Я думаю, насколько содержательной будет избирательная кампания, зависит в том числе и от нас, от общественных активистов, от журналистов.

Думаю, что будет и компромат, и все остальное, но ближе ко дню выборов.

Феномен [украинского шоумена и комика Владимира] Зеленского объяснить просто: люди очень разочарованы вообще во всех политиках (и в политике в целом), поэтому они ищут каких-то несистемных кандидатов. 66% считают, что нужны новые люди, - правда, когда мы их спрашивали: "Видите ли вы таких лидеров?" - положительно ответили лишь 25%. В "открытом вопросе" называли как раз Зеленского, [украинского музыканта, солиста группы Океан Эльзы Святослава] Вакарчука и [лидера партии Наши Евгения] Мураева. А кого могли еще назвать? Это люди, которые известны, это логично. Комик, певец - это люди, которых они постоянно видят по телевидению. Кого не видят по телевидению, тот просто по определению не может иметь такие проценты - проценты имеют те, кого видят, кого воспринимают. Поэтому я думаю, что эти проценты объясняются просто.

В электорате Зеленского в основном молодежь. Молодежь - это вообще ненадежный электорат, молодежь голосует меньше.

[Украинский олигарх Ринат] Ахметов и окружение себя сейчас очень хорошо чувствует (по крайней мере эта часть бизнеса), зачем им рисковать какими-то связями с Путиным? Четко стало ясно, кто пропутинский, публичное "подбирание" [пророссийского украинского политика Виктора] Медведчука - это уже жест. Оппозиционная платформа За життя не будет как-то прикрываться, она будет откровенно пророссийской, так как часть электората, на который можно рассчитывать, достаточно велика - процентов 20. В любом случае ни [кандидат в президенты Украины от Оппозиционной платформы За життя Юрий] Бойко, ни кто из них не стал бы президентом, потому что количественно у них не будет достаточно электората во втором туре. Но войти во второй тур и потом иметь большую фракцию в Верховной Раде - была такая задумка, а им ее сломали, поэтому это жест злости и мести.

Пока что [украинцы] все-таки [голосуют] за фигуры, пока у нас за человека голосуют. Важно, что он говорит, но все же в комплексе - человек и что он обещает.

У всех есть потенциал [к росту рейтинга]. Если говорить о том, чем избиратель [лидера партии ВО Батькивщина Юлии Тимошенко] отличается от избирателя Порошенко, то географического разделения здесь как раз нет; нет того, что было на всех предыдущих выборах. На всех предыдущих [выборах] четко были "западные" кандидаты и "восточные" кандидаты. Сейчас это частично остается - есть "восточные" кандидаты (мы их знаем), есть "западные" кандидаты (и их знаем), а вот у Юлии Тимошенко поддержка во всех регионах (там чуть больше, там немножко меньше). У Петра Порошенко тоже почти во всех, кроме восточного - почти то же самое.