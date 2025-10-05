Правительство предусмотрело повышение зарплаты педагогических работников на 50% в бюджете на 2026 год, сообщила Свириденко (Фото: Золотоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 6 via Facebook)

Учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов, сообщила премьер-министерка Украины Юлия Свириденко.

Как говорится в публикации в ее Telegram-канале, решение, принятое правительством, касается 25 тысяч учителей, которые работают в 84 громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. В видео, прикрепленном к сообщению, Свириденко заявила, что остальным украинским учителям будут насчитываться 2 тысячи гривен доплаты.

Реклама

Деньги за период с 1 сентября 2025 года впервые начислят в октябре.

Кроме того, правительство предусмотрело повышение зарплаты педагогических работников на 50% в бюджете на 2026 год.

Свириденко также поздравила украинских учителей с Днем учителя, который в этом году отмечается 5 октября.

Ранее были объявлены победители ежегодной премии для педагогов Global Teacher Prize Ukraine 2025.

Главным победителем Global Teacher Prize Ukraine 2025 стал Руслан Шаламов, учитель биологии и экологии Научного лицея Обдарованість из Харькова. Шаламов — учитель биологии с 30-летним педагогическим стажем, кандидат биологических наук, также он является одним из разработчиков Государственных стандартов базового и полного общего среднего образования и автором школьных учебников по биологии. Шаламов получил главный приз — один миллион гривен для собственного образовательного проекта.

