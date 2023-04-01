Цифровая мобилизация. Будут ли повестки рассылать в мессенджерах и станет ли смс официальным документом, — объясняет нардеп 1 апреля, 07:20 Эксклюзив NV Украинцев беспокоит вероятность использования цифровых технологий для повышения эффективности мобилизации (Фото:Christopher Neundorf / IMAGO via Reuters)

Народный депутат Роман Костенко рассказал NV, помогут ли диджитальные инструменты увеличить количество призывников

Украинцы снова заговорили о вероятности использования цифровых технологий для повышения эффективности мобилизационной компании. В частности, на днях представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил прессе, что Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки изучает возможность сылать повестки украинцам через мессенджеры.

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По мнению секретаря комитета Романа Костенко, реальность воплощения этой идеи зависит от конечной цели.

«Просто рассылать смс «прибудьте в такой военкомат» можно хоть сейчас, это не запрещено, — пояснил NV народный депутат. — Но вопрос, какая за это будет ответственность? Сейчас человек, получивший повестку, должен за нее расписаться и прибыть в военкомат, потому что после этого он начинает нести уже ответственность [за неявку — Авт.]. Если человек получил, например, смс прийти в военкомат — это просьба. Если кто-то захочет внести изменения, чтобы смс официально считалась получением повестки — тогда вопрос, как доказать, что это телефон именно этого человека? Что он действительно получил, что прочла эту смску? То есть очень много вопросов к этому [механизму — Авт. ] «.

Костенко уверен: смски могут приходить, но они не несут за собой обязанности выполнять их и не считаются официальным документом. «Мошенники такие же смски будут вам отсылать. Возможно, как-то через Дію можно было бы это сделать, но как доказать, что ты получил или не получил [такое сообщение — Авт.] ?» — размышляет нардеп.

По его мнению рассылка смс была бы эффективной, к примеру, если начинается война и человек, стоящий на мобилизационном учете, получает смс с местом и временем явки. «А если вопрос в том, что кто-то уклоняется, то это не поможет», — считает Костенко.





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