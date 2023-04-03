«Технически невозможно». Рассылать повестки через мессенджеры не будут — министр

3 апреля, 11:08
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Михаил Федоров (Фото:Михаил Федоров/facebook.com)

Михаил Федоров (Фото:Михаил Федоров/facebook.com)

На сегодняшний день рассылку повесток военнообязанным через мессенджеры Viber или Telegram невозможно осуществить.

Об этом в интервью Liga.net сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и человека в государстве», — сказал Федоров.

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По его словам, осуществить технически это в текущем году невозможно.

Ранее нардеп от Слуги народа Федор Вениславский сообщал, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки изучает возможность отправлять повестки через мессенджеры.

Он уточнил, что в Верховной Раде еще нет законопроекта для такой идеи, а мессенджеры — один из возможных вариантов информирования.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Мессенджер Повестки в армию Михаил Федоров Война России против Украины

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