Потери Украины в войне против России уменьшились в три раза — Подоляк 9 августа, 11:30 Ежедневные потери украинских военных уменьшились в три раза по сравнению с началом июня (Фото:Генштаб)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ежедневные потери в рядах Вооруженных сил Украины уменьшились в три раза по сравнению с началом июня.

В интервью ВВС Украина он сказал, что сейчас Украина теряет примерно 30−50 военных в день, тогда как в начале июня эти цифры составляли 100−200 военных.

«Я думаю, что цифры где-то уменьшились в 2,5 — 3 раза от той цифры», — отметил Подоляк.

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При этом, по его словам, более точную информацию может дать Генеральный штаб.

Подоляк рассказал, что большие потери ВСУ были связаны с переходом на второй этап войны.

«Начиналась большая артиллерийская позиционная война, когда наши позиции буквально засыпали снарядами разных калибров, и это, безусловно, увеличивало количество наших потерь. Но сегодня количество потерь уменьшается, во-первых, потому, что по логистическим центрам российской армии очень эффективно работают наши РСЗО. Во-вторых, идет передислокация российской армии по всей линии фронта. И третье — наши уже приспособились к тактике российской армии и более мобильно, более эффективно обороняются», — добавил он.

9 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что каждый день в боях Украина теряет до сотни своих бойцов убитыми и до 500 ранеными.

1 июня президент Владимир Зеленский сообщал, что на фронте ежедневно погибают 60—100 украинских военных, еще 500 получают ранения.

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