Военная наука. В Минобороны объяснили, почему данные о потерях ВСУ засекречены

14 декабря, 17:49
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Анна Маляр, заместительница министра обороны (Фото:Министерство обороны Украины)

Анна Маляр, заместительница министра обороны (Фото:Министерство обороны Украины)

Заместительница министра обороны Анна Маляр объяснила, почему потери защитников Украины засекречены.

В эфире телемарафона Маляр рассказала, что тактика поведения войск в военной науке зависит в том числе от соотношения потерь у противника.

«Они считают, сколько потерь от общего количества. Там есть определенный процент, после которого любая армия начинает менять тактику. Чтобы враг не владел этой информацией, ее скрывают, вот и все… Закончится война, все [станет известно]. Родственники получают выплаты, мы хороним, это невозможно совсем скрыть», — заявила она.

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По словам Маляр, гражданским тяжело понять, какая информация может навредить военным.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что достоверную информацию о потерях должны озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или верховный главнокомандующий. Он сказал, что президент обнародует официальные данные, «когда наступит подходящий момент».

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1 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери Украины в ходе развязанной Россией полномасштабной войны составляют до 13 тысяч погибших защитников.

30 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Украины в ходе полномасштабной войны якобы составили 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских. При этом не уточнялось, откуда эти цифры. Через некоторое время эту часть заявления вырезали из речи главы Еврокомиссии. Также она исчезла в текстовой версии.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что потери страны-агрессора России в войне против Украины в десять раз превышают украинские. 4 ноября глава государства заявлял, что российские оккупанты потеряли в Донецкой области столько своих военных и боеприпасов, «сколько, наверное, не теряли в двух Чеченских войнах вместе взятых».

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 96 000 своих военных, за минувшие сутки — 740.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Война России против Украины Анна Маляр

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