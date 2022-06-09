Потери Украины. Подоляк сообщил, что за день в боях гибнет до 200 украинских защитников 9 июня, 21:23 Цей матеріал також доступний українською Одна из главных причин большого количества потерь — отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями. (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери украинских военных составляют от 100 до 200 человек в день.

В комментарии BBC Подоляк сказал, что одна из главных причин большого количества потерь — отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

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Он добавил, что Украине нужны сотни, а не горстка мощнейших артиллерийских систем, которые могут предоставить западные партнеры, а чтобы достичь паритета с огневой мощью России и освободить оккупированную территорию, Украине нужно до 300 ракетных систем.

Подоляк отметил, что «пока Россия не терпит серьезное военное поражение, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны».

Ранее, 9 июня министр обороны Алексей Резников говорил, что ежедневно в боях Украина теряет до сотни своих бойцов убитыми и до 500 ранеными.

1 июня президент Владимир Зеленский сообщал, что на фронте ежедневно погибают 60−100 украинских военных, еще 500 получают ранения.

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