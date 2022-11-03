«Наиболее профессиональные оккупанты уничтожены». Костенко — о резервах россиян на юге и последующих событиях на фронте. Интервью 3 ноября, 20:00 Эксклюзив НВ Мобилизованные россияне в ожидании отправки на фронт, Ростовская область, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Роман Костенко, секретарь К омитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в интервью Радио НВ рассказал о том, что оккупанты в боях с ВСУ потеряли наиболее боеспособные силы, но не стоит недооценивать их ресурсы.

— Вы, вероятно, обратили внимание на статью генерала Забродского, в которой он указывает, какие возможны дальнейшие действия Российской Федерации. Когда генералы выступают так публично, это определенный знак. Как вы воспринимаете этот знак и как мы должны отреагировать на реально существующую угрозу?

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— Он рассказал несколько сценариев, что именно вы имеете в виду? То, что он говорит о Херсоне — действительно, я с ним соглашаюсь, сам неоднократно об этом говорил, что это один из ключевых этапов. Также об угрозе запорожского направления мы об этом говорили несколько дней назад, я тоже в своем интервью упоминал.

Это говорит о том, что все люди, которые в военной теме, понимают угрозу правильно, это очень хорошо. Я знаю, что Забродский сейчас помогает нашим военным, поэтому очень хорошо понимают угрозу в ключевых местах принятия решений.

— Генерал Забродский говорит о том, что россияне могут сформировать две группировки, с помощью которых будут решать свои стратегические задачи. Как вы оцениваете их способности? Из кого они будут формировать эти группировки, из «чмобиков», которых сейчас вылавливают по всей России?

— В частности. Какая здесь иная угроза? Мы же понимаем, что даже до вторжения россияне имели армию примерно около миллиона [человек], по разным оценкам. И она в большинстве своем состояла именно из профессиональных военных, не будем оценивать их профессионализм, но это люди, профессиональные военные. В Украину, по разным оценкам, зашли около 170 тысяч, другие сейчас остаются в РФ, несут службу, потому что огромная граница от севера до юга страны, от запада до востока.

Я думаю, они могут создать группировку и даже не только из мобилизованных войск, а провести ротацию: мобилизованных отправить на Дальний Восток, где у них есть бригады морской пехоты, воздушно-десантные, ракетные, танковые войска. А оттуда более или менее профессиональных перебросить сюда для формирования тех соединений, о которых мы говорим. Это один из вариантов, чтобы заполучить более профессиональные войска.