«Не менее 35—37 тысяч». Реальные потери России в Украине намного больше официальных —Арестович 29 мая, 02:48 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что реальные потери российских оккупантов в Украине составляют 35−37 тысяч.

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«Сегодня Минобороны Украины и Генеральный штаб провозгласили 30 тысяч убитых российских солдат. Я не любитель [подсчетов тел] и никогда не злорадствую: пусть враги, но все равно люди. Но здесь нужно понимать следующее: реальные потери намного больше. Не менее 35−37 тысяч», — сказал Арестович в эфире Фейгин Live.



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По словам советника главы ОП, речь только а кадровых потерях, которые состоят из «мобилизованных и всех остальных»:

«Если считать, сколько погибло „мобилизованных“ из так называемых „ЛНР“ и „ДНР“, то как бы не плюс еще 20 тысяч. Потери колоссальные. Добавьте раненых, потери техники и так далее».

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 30 000 человек личного состава, 1330 танков, 628 артиллерийских систем, 207 самолетов, 174 вертолета, 13 кораблей и катеров, 503 беспилотника и не только.

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