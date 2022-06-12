«Пушечное мясо». Потери РФ могут превысить 40 тысяч человек уже в июне — Зеленский

12 июня, 22:07
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Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что количество погибших в Украине российских военных может превысить 40 тысяч человек уже в июне.

«Российские генералы рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, чтобы обеспечить преимущество в количестве — в количестве живой силы, в количестве военной техники», — сказал президент во время традиционного видеообращения.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что РФ попробует ввести на Донбасс резервные силы, которые будут состоять из слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали за счет скрытой мобилизации.

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«Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли», — подчеркнул президент.

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 32 150 своих солдат — из них 100 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины Боевые потери

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