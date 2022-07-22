30 погибших и 250 раненых защитников в день. Зеленский озвучил потери на фронте 22 июля, 22:02 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Количество украинских потерь на фронте сократилось благодаря поставкам западного вооружения, в частности, РСЗО HIMARS и 155-мм гаубиц.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, 22 июля.

Глава государства сказал, что недавние поставки вооружений от США и союзников помогли сдержать наступление России на Донбассе и стабилизировать там ситуацию.

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По его словам, российские оккупанты каждый день выпускали 12 тысяч артиллерийских снарядов по сравнению с 1−2 тысячами украинских снарядов. Зеленский отметил, что теперь Украина может выпускать около 6 тысяч снарядов в день, а страна-агрессор начинает испытывать нехватку боеприпасов и личного состава.

Президент добавил, что такое изменение в балансе огневой мощи помогло снизить украинские потери.

«На пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день, теперь это число сократилось до 30 погибших в день и около 250 раненых», — цитирует WSJ Зеленского.

Зеленский также сказал, что потери Украины в несколько раз ниже, чем у страны-террориста.

Глава государства уточнил, что, хотя поставки HIMARS играют важную роль, их недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию. Он напомнил, что нашей стране необходимы системы ПВО, которые позволят защитить мирные города от российских ракетных ударов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что HIMARS помогли стабилизировать ситуацию на фронте, она сложная, напряженная, но полностью контролируемая.

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