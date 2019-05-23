Посыпались обвинения. Какие расследования начали в отношении Порошенко Вчера, 21:15 3287 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба президента Порошенко связывает обвинения против себя с парламентской кампанией Пресс-служба президента

Рассказываем о заявлениях о якобы преступных действиях пятого президента Украины Петра Порошенко, которые начали поступать в украинские следственные органы.

Расследование САП по заявлению экс-нардепа Крючкова

22 мая Специализированая антикоррупционная прокуратура на своей странице в Facebook заявила о начале расследования по результатам личного приема главой САП Назаром Холодницким экс-нардепа и экс-руководителя компании Энергомережа Дмитрия Крючкова.

Крючкова самого подозревают в нанесении ущерба государству на сумму более 346 млн грн. По данным журналистов Схем, Крючков с помощью компании Энергомережа организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции БПП Игоря Кононенко. 15 апреля 2019 года Крючкова экстрадировали из Германии.

Во время заседания суда, избиравшего ему меру пресечения, Крючков назвал обвинения против себя сфальсифицированными и заявил, что окружение президента якобы предлагало ему делиться прибылью. Он также обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в получении $ 500 тысяч взятки.

В заявлении, переданном Холодницкому 22 мая, Крючков утверждает, что служебные лица и члены наблюдательного совета Центрэнерго совместно со служебными лицами Фонда госимущества и рядом служебных лиц органов государственной власти, используя свои полномочия и статус, разделили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета Центрэнерго с целью разворовывания средств. Отмечается, что контрольный пакет акций Центрэнерго принадлежит государству. При этом Крючков утверждает, что совместные действия этой группы лиц якобы координировали нардеп из Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко и сам экс-президент Петр Порошенко. Экс-нардеп отметил, что в результате этой схемы из Центрэнерго в 2016—2018 годах вывели более 6 млрд гривен.

Крючков также заявил о схеме, связанной с закупкой угля Центрэнерго по завышенной цене и еще нескольких схемах с рядом предприятий, убыток от которых составил более 2,2 млрд грн, и о незаконном соглашении о рассрочке выплаты задолженности ПАО Азот в пользу ПАО Черкассыоблэнерго на сумму 1,276 млрд грн, которое фактически не может быть выполнено.

По этим заявлениям Крючкова САП зарегистрировала уголовные производства по статьям, которые касаются злоупотреблений должностными лицами, присвоения и растраты имущества, злоупотреблений властью или служебным положением.

Расследование ГБР по заявлению Портнова

21 мая Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по заявлению бывшего замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова о возможной госизмене экс-президента Петра Порошенко и других высших должностных лиц.

Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива. Напомним, тогда российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Все они признали себя военнопленными. Военнопленными их также считает Украина. Россия содержит украинских моряков в следственном изоляторе и обвиняет в незаконном пересечении границы.

22 мая ГБР получила еще одно заявление от Портнова. В нем он обвиняет Порошенко в отмывании $ 300 млн. Решение по этому заявлению еще не принято.

Иски с требованием запретить выезд

26 апреля судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин рассказал в эфире Радио НВ о четырех исках с требованием запретить выезд высокопоставленных чиновников за границу в течение одного года после президентских или парламентских выборов, поскольку в случае совершения ими уголовных преступлений они должны находиться в Украине, чтобы понести наказание.

«Если без шуток, то действительно поступили в Окружной административный суд города Киева уже четыре таких исковых заявления. Первое — это исковое заявление Давида Жвании, второе исковое заявление — блогера Александра Дубинского, третье исковое заявление поступило от адвоката [Павла] Поповича, и четвертое заявление сегодня поступило от народного депутата [Евгения] Дейдея», — сообщил судья-спикер.

По его словам, у двух из истцов — Давида Жвании и Павла Поповича — практически одинаковый список из 180 высокопоставленных чиновников.

«У Дубинского только указываются третьими лицами [на тот момент президент Петр] Порошенко, [на тот момент глава администрации президента Игорь] Райнин, если я не ошибаюсь, господин [Алексей] Филатов [на тот момент заместитель главы АП — ред.] и кто-то еще четвертый», — рассказал Санин.

Народный депутат Евгений Дейдей подал иск только против экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского с требованием запретить ему покидать страну с целью постоянного проживания в другом государстве сроком на пять лет.

Отметим, что информацию об иске экс-нардепа Давида Жвании Окружной административный суд обнародовал 17 апреля, сам Жвания отрицал, что подавал такой иск.

Суд открыл производства как минимум по двум искам, в которых истцы требуют запретить выезд Петру Порошенко, в частости, по заявлению Александр Дубинского.

Реакция Порошенко

22 мая на Книжном арсенале, отвечая на вопрос журналистки канала Прямий о том, как он оценивает «политические преследования, которые начались», Порошенко заявил, что это «признак начала парламентской избирательной кампании».

«Второе — я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины. Потому что если подается жалоба в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли защищать Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, являются провокацией против РФ, это попытка переложить ответственность с РФ, страны-агрессора … на власти Украины», — отметил экс-президент, вероятно подразумевая заявление Портнова, по которому открыло производство ГБР.

Экс-президент Петр Порошенко комментирует расследования, открытые в отношении него с 5 минуты 25 секунды



Экс-президент добавил, что «готов нести ответственность за это» и «мы этого не позволим сделать».

Экс-президент также прокомментировал обвинения якобы в незаконных приказах для ВСУ: «Когда пытаются обвинить в том, что в 2014 году после десятидневного режима одностороннего прекращения огня по нашим войскам вели огонь из всех средств, в том числе и из стрелкового оружия, артиллерии, минометов, и я тогда отдал приказ на контрнаступление. В результате этого контрнаступления мы освободили две трети оккупированного Донбасса, и это было преступление против Украины? Я готов нести ответственность за это „преступление“».

Порошенко предположил, что его противники «собираются привлечь меня к ответственности за подписание закона о языке» и за получение томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

«Уголовное дело в отношении Керченского пролива — это атака на армию, уголовное дело по томосу — это атака на веру, уголовное дело в отношении закона о языке — это атака на язык. То есть все четко по программе, но ничего у них не получится», — подчеркнул он.

BBC Украина со ссылкой на члена команды Порошенко пишет, что в команде экс-президента связывают развитие событий с усилением влияния олигарха Игоря Коломойского.

«Мы считаем, что Крючков — это человек Коломойского, поэтому это месть за национализацию ПриватБанка», — заявил источник издания.

Расследования в отношении Порошенко в его команде также называют попыткой «реванша соратников Януковича».

22 мая адвокат Порошенко Игорь Головань обратился к генеральному прокурору с требованием проверить «заведомо ложное заявление о преступлении» экс-нардепа Крючкова.

НВ