Постпред Украины в ООН: Крым превращается в "горячую точку"

В ООН могут действовать активнее по проблеме Крыма, считает Ельченко

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что оккупированный полуостров Крым начинает превращаться в "горячую точку".

В интервью Голосу Америки украинский дипломат отметил, что Крым несет угрозу европейской безопасности "не только в регионе Черного моря, но и гораздо шире".

По его словам, это может "подтолкнуть" ООН к более активным действиям.

"Это могут быть решения Генассамблеи ООН, и мы готовы такие решения готовить. Мы не будем ограничиваться тем, есть ли Украина в Совете безопасности или нет. Есть много других органов ООН, где вопрос Крыма можно и нужно поднимать", - сказал Ельченко.

Он также выразил уверенность, что санкции против РФ будут только усиливаться.