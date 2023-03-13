Журналисты узнали первую версию цен еще одного поставщика продуктов для ВСУ 13 марта, 23:16 Минобороны заключило восемь договоров на поставки продуктов для армии на 2023 год (Фото:gur.gov.ua)

Журналисты Bihus.info получили расходные накладные и копию контракта Министерства обороны с ООО Гарна страва на поставку продуктов украинским военнослужащим.

Как сообщает Bihus.info, Минобороны заключило восемь договоров на поставки продуктов для армии на 2023 год. За каждой компанией закреплены определенные части. Один из контрактов — с ООО Актив компани — раньше публиковало издание ZN.ua.



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По словам журналистов, копии накладных, по которым в январе-феврале проводились поставки продуктов, им передали военные и «обратили внимание на цены». В материале сказано, что ООО Гарна страва предлагает яйца по 8−8,5 грн/шт, но цены на овощи у компании выше.

«Картофель в первой, годовой версии договора с фирмой (а также в накладных) должен был поставляться уже в январе по 27 грн/кг (с НДС), капуста — по 33 грн/кг, свекла — по 30 грн/кг. При этом компания в январе покупала картофель по 7,2−10,5 грн (с НДС), капусту — по цене до 12,5 грн/кг, свеклу — до 11 грн/кг. Разница между закупочной ценой и ценой поставки в Минобороны в январе составляла по картофелю 16,5−19,8 грн, капусте — от 20,5 грн, свеклы — по меньшей мере 19 грн на килограмм», — заявили журналисты.

Инфографика: Bihus.info

Директор по закупкам компании сказал, что себестоимость доставки «доходит до 10 грн за кг продукции» из-за того, что продукты подвозят в подразделения на фронте. В феврале Министерство обороны изменило все договоры с компаниями — теперь там более низкие цены на ряд позиций, а сроки договоров сокращены до трех месяцев. Так, по всем овощам в договоре с ООО Гарна справа цена снизилась на 7−10 грн на кг.

По данным Bihus.info, Минобороны не успело оплатить январские поставки по первой версией контрактов из-за публикации ZN.ua копии одного из контрактов. Продукты, которые поставили военным в январе-феврале 2023 года, будут оплачивать по уточненным ценам.

«Допускаю, что мы будем продолжать контракты снова коротко. На два-три месяца максимум, чтобы все равно выйти на какую-то новую систему» — сказал Bihus.info глава Минобороны Алексей Резников.

На фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств появилась информация о возможной отставке главы ведомства Алексея Резникова.

15 февраля Резников рассказал, что по решению президента останется в должности министра. Кабинет министров назначил заместителями Резникова основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу, бывшего посла в Канаде Андрея Шевченко и командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка.

После скандала с закупками министр обороны анонсировал реформу питания в ВСУ. Верховная Рада 24 февраля приняла законопроект о прозрачной системе оборонных закупок, который предусматривает публикацию в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения ВСУ.