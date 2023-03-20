«Движение к победе»: Зеленский отреагировал на решение ЕС о совместной закупке боеприпасов для Украины 20 марта, 22:21 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 20 марта, отреагировал на решение Евросоюза о совместной закупке боеприпасов для Украины.

«Сегодня есть несколько важных решений, в первую очередь оборонных… Наши европейские партнеры согласовали общий план, чтобы ускорить поставки снарядов нашей артиллерии. Вес этого решения — 2 миллиарда евро. Предусмотрены как неотложные поставки, так и производство боеприпасов», — напомнил он.



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Глава государства назвал решение ЕС стратегическим шагом, который «добавляет уверенности в нашем единстве, неизменности движения к победе над страной-террористом».

Зеленский также приветствовал решение США о новом пакете помощи Украине на 350 млн долларов, который включает снаряды для HIMARS, артиллерии и другие боеприпасы — «все действительно необходимое для поддержки наших воинов».

17 стран Евросоюза и Норвегия 20 марта подписали соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, речь о закупке 1 млн боеприпасов.