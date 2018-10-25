Посольство США призвало РФ освободить Сенцова, чтобы он получил премию имени Сахарова лично

Посольство США в Киеве призвало РФ освободить незаконно удерживаемого в колонии строгого режима украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы он мог лично получить присужденную ему премию Европейского парламента имени Андрея Сахарова.
"У Олега должна быть возможность лично получить эту заслуженную награду: Россия должна немедленно освободить его и всех других политзаключенных", - говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
В посольстве также отметили, что решение о присуждении Сенцову премии Сахарова За свободу мысли - это еще однно подтверждение того, что "он является узником совести".
"Он продемонстрировал мужество, достоинство и решимость в защите украинских заключенных, несправедливо заключенных в России", - добавили дипломаты.
(2/2) Oleh should be able to accept his well-deserved prize in person: Russia should immediately release him and all other political prisoners. #FreeSentsov— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 25 октября 2018 г.
Ранее сообщалось, что украинский режиссер Олег Сенцов, который является политическим заключенным кремлевского режима, стал лауреатом премии Сахарова.
Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.
Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
В знак протеста против незаконного удерживания Россией украинских политзаключенных 18 апреля 2018 года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась до октября.
Причиной ее прекращения стало то, что из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах к нему планировали применить принудительное кормление.
За 145 дней голодовки украинский режиссер потерял 20 кг веса.
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