Посольство США призвало РФ освободить Сенцова, чтобы он получил премию имени Сахарова лично

Посольство США в Киеве призвало РФ освободить незаконно удерживаемого в колонии строгого режима украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы он мог лично получить присужденную ему премию Европейского парламента имени Андрея Сахарова.

"У Олега должна быть возможность лично получить эту заслуженную награду: Россия должна немедленно освободить его и всех других политзаключенных", - говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

В посольстве также отметили, что решение о присуждении Сенцову премии Сахарова За свободу мысли - это еще однно подтверждение того, что "он является узником совести".

"Он продемонстрировал мужество, достоинство и решимость в защите украинских заключенных, несправедливо заключенных в России", - добавили дипломаты.

(2/2) Oleh should be able to accept his well-deserved prize in person: Russia should immediately release him and all other political prisoners. #FreeSentsov