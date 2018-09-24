Посольство США прокомментировало покушение на одесского активиста Михайлика

Посольство США в Украине отреагировало на покушение, совершенное на одесского активиста Олега Михайлика.
"Мы глубоко обеспокоены нападением на одесского активиста Олега Михайлика, которое произошло 22 сентября. Нападения такого рода участились и это нужно прекратить. Он и народ Украины заслуживают быстрого, прозрачного и тщательного расследования", - говорится в Twitter посольства.
Ми глибоко занепокоєні нападом на одеського активіста Олега Михайлика, що стався 22 вересня. Напади такого роду почастішали і це потрібно припинити. Він і народ України заслуговують швидкого, прозорого та ретельного розслідування.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 24 сентября 2018 г.
22 сентября в Одессе неизвестные стреляли в одесского политического активиста, одного из лидеров партии Сила Людей Олега Михайлика. Это произошло, когда он возвращался домой. Пуля пробила Михайлику руку и попала в грудную клетку в области сердца. Нападение квалифицировано как покушение на убийство.
Активист потерял много крови и перенес операцию. Полиция предоставила Михайлику охрану.
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