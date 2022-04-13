Посольство Молдовы возобновит работу в Киеве 13 апреля, 18:24 Цей матеріал також доступний українською Флаг Молдовы (Фото:Ambasada Republicii Moldova în Ucraina/Facebook)

Посольство Молдовы вернется в Киев после нескольких недель работы во Львове. Об этом сообщается в Facebook представительства посольства.

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«С 15 апреля 2022 года посольство Республики Молдова в Украине возобновит свою деятельность в Киеве в полном формате. Отметим, что с 14 марта посольство временно действовало во Львове», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что консульский отдел посольства, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину находился в Черновцах, также возобновит оказание консульских услуг в Киеве.

«Консульство Республики Молдова в Одессе продолжает работать в обычном режиме», — добавили в представительстве.

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