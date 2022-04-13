Посольство Молдовы возобновит работу в Киеве
Флаг Молдовы (Фото:Ambasada Republicii Moldova în Ucraina/Facebook)
Посольство Молдовы вернется в Киев после нескольких недель работы во Львове. Об этом сообщается в Facebook представительства посольства.
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«С 15 апреля 2022 года посольство Республики Молдова в Украине возобновит свою деятельность в Киеве в полном формате. Отметим, что с 14 марта посольство временно действовало во Львове», — говорится в сообщении.
Отмечается, что консульский отдел посольства, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину находился в Черновцах, также возобновит оказание консульских услуг в Киеве.
«Консульство Республики Молдова в Одессе продолжает работать в обычном режиме», — добавили в представительстве.
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