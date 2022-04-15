«Будет функционировать с понедельника». Посольство Италии возобновит работу в Киеве

15 апреля, 23:18
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Итальянский министр добавил, что Италия никогда не перестает верить в дипломатию и настойчиво стремится к миру. (Фото:juliacasado1/Pixabay)

Итальянский министр добавил, что Италия никогда не перестает верить в дипломатию и настойчиво стремится к миру. (Фото:juliacasado1/Pixabay)

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Посольство Италии с понедельника, 18 апреля, возобновит работу в Киеве, а итальянский посол Франческо Дзадзо уже прибыл в столицу Украины. Об этом сообщает глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в Twitter.

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«Посол Дзадзо только что прибыл в Киев и вновь открыл посольство, которое будет полностью функционировать с понедельника», — написал он.

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Итальянский министр добавил, что Италия никогда не перестает верить в дипломатию и настойчиво стремится к миру.

https://twitter.com/luigidimaio/status/1515017593345748997?fbclid=IwAR2c7OWWMYO_60hkDMDS6apDBVj-hXmQSNqTDjT00TDUTDGPCPO4UfOZ59M
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Италия Война в Украине

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