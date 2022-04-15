«Будет функционировать с понедельника». Посольство Италии возобновит работу в Киеве
Итальянский министр добавил, что Италия никогда не перестает верить в дипломатию и настойчиво стремится к миру. (Фото:juliacasado1/Pixabay)
Посольство Италии с понедельника, 18 апреля, возобновит работу в Киеве, а итальянский посол Франческо Дзадзо уже прибыл в столицу Украины. Об этом сообщает глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в Twitter.
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«Посол Дзадзо только что прибыл в Киев и вновь открыл посольство, которое будет полностью функционировать с понедельника», — написал он.
Итальянский министр добавил, что Италия никогда не перестает верить в дипломатию и настойчиво стремится к миру.
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