Посольства и консульства Украины в шести странах получили окровавленные посылки, в пакетах были глаза животных — МИД 2 декабря, 12:18 Дипломатические учреждения Украины получают угрозы, им приходят посылки со странным содержимым (Фото:НВ)

Через несколько дней после взрыва в украинском дипучреждении в Мадриде посольства и консульства Украины в шести странах получили окровавленные посылки, в пакетах была глаза животных.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем Facebook.

«Украинские посольства и консульства продолжают получать угрозы. После теракта в Испании в посольства Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты. В свертках находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом», — отметил он.

Видео дня

Николенко добавил, что на данный момент изучается смысл этого послания.

Кроме того, вход в квартиру посла в Ватикане подвергся вандализму, а посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, но оно не подтвердилось после проверки.

Посольство в США получило письмо с ксерокопией статьи, в которой содержалась критика Украины. Как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны.

«Имеем основания полагать, что проходит хорошо спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины. Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины», — прокомментировал инциденты министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По данным фактам украинская сторона уже взаимодействует с правоохранителями ряда стран для расследования всех случаев угроз, установления причастных лиц и привлечения их к ответственности.

Все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.

«Украинские дипломаты и дальше будут успешно работать над укреплением обороноспособности Украины и обеспечением украинцев необходимым энергетическим оборудованием для прохождения зимы», — резюмировал Николенко.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде, Испания, прогремел взрыв.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована на его имя.

После этого Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Позже в Испании выявили еще несколько посылок со взрывными устройствами, которые были отправлены в несколько испанских госучреждений и оборонную компанию.

Позже Кулеба сообщил, что три посольства Украины получили письма с угрозами. По его словам, все конверты в момент их получения был пропитаны «красной жидкостью». Детали он не уточнил.