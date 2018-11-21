Посол Украины в США: Россия осуществила против посольства две попытки информатак

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил о двух информационных атаках против посольства со стороны России.
Об этом Чалый написал на странице в Facebook.
"Хроника сражений за последние дни на американском информационном фронте: две попытки атак на меня и Посольство Украины в США по тем же мошенническими схемам. Провалены. Взамен, еще два штата США признали Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом. Итог: 2:0 в пользу Украины", - отметил Чалый.
Посол добавил, что "русский мир" выбрасывает деньги на ветер.
"Ну и хорошо: потратят больше ресурсов здесь - меньше останется на наемников и оружие, которым убивают наших", - написал Чалый.
20 октября в посольстве Украины в США разоблачили подготовку провокации, которая должна была быть осуществлена "с целью нанесения вреда двусторонним украинско-американским отношениям".
В частности, от имени посла Украины в США Чалого провокаторы направляли запросы к губернаторам США о проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины.
В посольстве не исключали, что "соответствующие материалы подставных разговоров появятся в информационном пространстве и будут использованы для провокаций, или с целью нанесения вреда двусторонним украинского-американским отношениям.
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