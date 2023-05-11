Зеленский назначил нового посла в Нидерландах 11 мая, 19:55 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового посла в Нидерландах. Им стал Александр Карасевич.

Об этом говорится в указе президента № 267/2023.

До этого Карасевич был генеральным директором Директората по внешней политике и стратегическому партнерству ОП. Также он был в составе рабочей группы по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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27 сентября 2022 года Владимир Зеленский уволил Максима Кононенко с должности посла Украины в Нидерландах и Артема Рыбченко с должности посла в Швейцарской Конфедерации и Лихтенштейне.