Посол Украины в ФРГ пригрозил России «гамбургскими санкциями» в случае игнорирования решения трибунала Сегодня, 08:03 1677 Цей матеріал також доступний українською International Tribunal for the Law of the Sea / Twitter International Tribunal for the Law of the Sea / Twitter

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пообещал продвигать «гамбургские санкции», если РФ будет игнорировать решение трибунала об освобождении украинских моряков и судов.

Дипломат прокомментировал Укринформу вынесенный в субботу, 25 мая, в Гамбурге Запрос о назначении временных мер Международного трибунала по морскому праву.

Мельник убежден, что решение Международного трибунала по морскому праву, согласно которому Россия должна немедленно освободить украинские корабли и моряков и дать им возможность вернуться домой, является дополнительным международным козырем в борьбе Украины за освобождение своих граждан.

«Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков», — отметил посол, юрист-международник по специальности.

Он назвал решение суда ООН имеющим без преувеличения исторический характер.

Мельник призвал Федеральное правительство Германии, лично главу МИД Хайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного трибунала по морскому праву.

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», — пообещал дипломат.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации по 24 украинским морякам и обязал Россию отпустить их.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»), освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и впредь отстаивать свою позицию. Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.

25 ноября 2018, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, перегородил проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.