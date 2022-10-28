Берлин в итоге «созреет» для передачи Киеву танков Leopard — посол Украины

28 октября, 12:56
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Алексей Макеев назвал позицию Германии по поводу танков Leopard «политической» (Фото:Bundeswehr-Fotos)

Алексей Макеев назвал позицию Германии по поводу танков Leopard «политической» (Фото:Bundeswehr-Fotos)

Украинский посол в Германии Алексей Макеев считает, что, несмотря на все оправдания по поводу отказа передать на вооружение ВСУ танки Leopard-2, которые уже давно запрашивает Киев, Берлин в итоге на это все же пойдет.

Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

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«Я уверен, что Германия созреет до политического решения о поставках бронированной техники и танков, как мы смогли убедить Германию изменить позицию относительно систем залпового огня, артиллерии, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также систем ПВО», — заверил Макеев.

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В то же время он отметил, что это «сложная дипломатическая работа».

«Нам бы хотелось гораздо большей динамики. Я буду делать все, чтобы Украина была снабжена современным оружием для защиты территориальной целостности», — добавил посол.

Позиция Германии заключается в том, что она не желает передавать Украине тяжелые танки, пока США не пойдут на поставки своих M1 Abrams.

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В свою очередь глава Европарламента Роберта Метсола ранее призвала предоставить Leopard-2 для ВСУ для защиты от РФ.

В ответ на эти запросы глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что сейчас для Украины приоритетом являются системы ПВО, назвав поставки танков «второстепенным вопросом».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Танки Германия Российская агрессия Вооружение Военная помощь Алексей Макеев Война России против Украины

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