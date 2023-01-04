«Позиция неясна». Посол Украины раскритиковал нового главу МИД Израиля за разговор с Лавровым

4 января, 11:38
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Евгений Корнийчук заявил, что Израиль «молчит» по поводу агрессии РФ (Фото:Скриншот видео Yevgen Korniychuk/Facebook)

Евгений Корнийчук заявил, что Израиль «молчит» по поводу агрессии РФ (Фото:Скриншот видео Yevgen Korniychuk/Facebook)

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал нового министра иностранных дел страны Эли Коэна за телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщает The Times of Israel, Киев недоволен позицией нынешнего правительства Биньямина Нетаньяху по поводу российской агрессии.

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Корнийчук подчеркнул, что предыдущий глава израильского МИД Яир Лапид с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину с Лавровым ни разу не разговаривал.

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В связи с этим дипломат отметил, что сейчас позиция Израиля в отношении российской агрессии «неясна».

https://www.youtube.com/embed/6f-gZUBw7Zo
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«К сожалению, мы не получаем никакого осуждения массовых обстрелов наших мирных жителей в последние месяцы. Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит», — заявил Корнийчук.

Сам же Коэн перед переговорами с Лавровым, комментируя ситуацию в Украине, заявил, что, в отличии от своего предшественника, много говорить на эту тему не намерен.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Израиль Российская агрессия Сергей Лавров Дипломатия Война России против Украины

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