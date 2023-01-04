«Позиция неясна». Посол Украины раскритиковал нового главу МИД Израиля за разговор с Лавровым 4 января, 11:38 Евгений Корнийчук заявил, что Израиль «молчит» по поводу агрессии РФ (Фото:Скриншот видео Yevgen Korniychuk/Facebook)

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал нового министра иностранных дел страны Эли Коэна за телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщает The Times of Israel, Киев недоволен позицией нынешнего правительства Биньямина Нетаньяху по поводу российской агрессии.

Корнийчук подчеркнул, что предыдущий глава израильского МИД Яир Лапид с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину с Лавровым ни разу не разговаривал.

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В связи с этим дипломат отметил, что сейчас позиция Израиля в отношении российской агрессии «неясна».

«К сожалению, мы не получаем никакого осуждения массовых обстрелов наших мирных жителей в последние месяцы. Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит», — заявил Корнийчук.

Сам же Коэн перед переговорами с Лавровым, комментируя ситуацию в Украине, заявил, что, в отличии от своего предшественника, много говорить на эту тему не намерен.