Посол Украины в Ватикане ответил Франциску, назвавшему фашистку Дугину «невинной жертвой войны» 24 августа, 17:25 Андрей Юраш напомнил Франциску, что Дарья Дугина была идеологом российского империализма (Фото:Vatican Media/REUTERS)

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш ответил папе римскому Франциску, назвавшему взорванную под Москвой российскую фашистку Дарью Дугину «невинной жертвой войны».

По его словам, заявление понтифика «разочаровало и заставило задуматься о многом».

По словам Франциска, дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина, которая призывала к войне против Украины и называла ее защитников «нацистами», якобы ни в чем не виновата.

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При этом ранее он встречался с женами защитников Азовстали, к расправе над которыми она призывала.

В свою очередь Юраш отметил, что сравнивать Дугину с жертвами военных преступлений РФ некорректно.

«Нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованных. Как можно назвать одного из идеологов российского империализма невинной жертвой?», — написал дипломат у себя в Twitter.

Он также добавил, что Дугина, вероятно, стала для РФ «сакральной жертвой» и сейчас «находится на щите войны» российской пропаганды.

Автомобиль, в котором она ехала со сходки ультраправых националистов, подорвали под Москвой 20 августа.

Российские силовики сразу же возложили ответственность за ее ликвидацию на украинские спецслужбы, однако там это опровергли.

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