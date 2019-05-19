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Посол США Йованович перед завершением каденции оценила прогресс Украины — видео

19 мая, 19:10
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Посол США Йованович перед завершением каденции оценила прогресс Украины — видео - фото

Украинская правда

Посол США в Украине Мари Йованович, которая 20 мая покинет свой пост, рассказала о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет, и о своей работе.

Соответствующее видео появилось в Youtube американского посольства.

«В течение трех-пяти лет после Революции Достоинства Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю все, что было достигнуто, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программы МВФ, — это было нелегко, но это означает, что фундаментальные принципы окрепли в Украине или вскоре укрепятся», — сказала Йованович.

Посол вспомнила о реформах в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, внедрение которых продолжается, и отметила, что для их завершения нужно еще много лет. Йованович также отметила важность европейского выбора Украины и борьбы с коррупцией.

«Украина стоит на пути к европейскому будущему, и это очень важно. Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупция не преодолена, но был достигнут прогресс, такой как запуск Антикоррупционного суда в этом году», — сказала дипломат.

Йованович отметила, что результаты последних выборов четко показали, что украинцы хотят не просто изменений, а фундаментальных преобразований в стране.

«Украинцы четко высказались, что они хотят успешной борьбы с коррупцией и победой над ней, значительных изменений в управлении страной, в стиле повседневной жизни украинских лидеров, в том, как ведется бизнес», — отметила Йованович.

Исполняющим обязанности главы дипломатической миссии США в Украине будет Джозеф Пеннингтон.

Теги:   Мари Йованович Украина-США Посольство США в Киеве

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