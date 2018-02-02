Посол США: Вашингтон не влияет на работу НАБУ

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Вашингтон не влияет на работу Национального антикоррупционного бюро.

В эфире 1+1 она подчеркнула, что если бы такое влияние было возможно, "само существование такого антикоррупционного органа как НАБУ попало бы под сомнение", сообщает Украинская правда.

"Я могу вам сказать откровенно, что многие просили повлиять на НАБУ так или иначе - мы этого не делаем. Ведь наши инстанции так не работают. И мы считаем, что так должна работать правоохранительная система в Украине. Ни о каком давлении или влиянии не может быть и речи", - подчеркнула Йованович.

Посол отметила, что США предоставили НАБУ ресурсы для проведения тренингов сотрудников.