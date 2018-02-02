Посол США дала наставления Украине относительно Антикоррупционного суда

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Мари Йованович призвала Украину идти вперед в вопросе Антикоррупционного суда

Мари Йованович призвала Украину идти вперед в вопросе Антикоррупционного суда

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Украине необходимо идти вперед в вопросе создания Антикоррупционного суда.

В эфире телеканала 1+1 она отметила, что после регистрации законопроекта об Антикоррупционном суде в ВР, его необходимо включить его в повестку дня и учесть рекомендации Венецианской комиссии, сообщает Украинская правда.

"Я думаю, что США и впредь будут поддерживать Украину. У нас очень прочные двусторонние отношения, особенно в отношении безопасности Украины", - добавила дипломат.

23 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект президента Петра Порошенко об Антикоррупционном суде.

Евросоюз раскритиковал президентский законопроект об Антикоррупционном суде, заявив, что он противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Раскритиковал проект закона и МВФ, утверждая, что отдельные его положения не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с Фондом, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии.

Замечания МВФ касаются процедуры отбора судей, положений закона, направленных на торможение создания Антикоррупционного суда, а также относительно юрисдикции суда. Всего в МВФ сделали девять системных замечаний.

Президент Порошенко во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Жан-Клод Юнкером пообещал, что в законопроекте об Антикоррупционном суде будут учтены рекомендации Венецианской комиссии.

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