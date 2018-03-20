Посол: Порошенко поедет на саммит Украина-НАТО, несмотря на угрозы Венгрии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Порошенко примет участие в заседании Украина-НАТО
Фото: АПУ

Порошенко примет участие в заседании Украина-НАТО

Встреча комиссии Украина - НАТО действительно находится под угрозой из-за блокирования Венгрией, однако президент Петр Порошенко все же примет участие в июльском саммите НАТО.

Об этом заявил украинский посол при НАТО Вадим Пристайко в комментарии Українським новинам.

"Что касается саммита, президент (Петр Порошенко) все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии "Украина - НАТО" существуют и другие встречи, на которые президент уже приглашен", - заявил посол.

Ближайшее заседание Украина-НАТО назначено на июль. Обязательное формальное приглашение на этот саммит в Брюсселе Киеву направят в конце апреля (после парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 8 апреля).

Смотрите также

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к европейским политикам с призывом повлиять на Киев и пообещал, что руководство Венгрии будет продолжать блокировать европейские и евроатлантические стремления Украины. В Будапеште продолжают настаивать на "притеснениях" прав национальных меньшинств в Украине из-за образовательной реформы. Также Сиярто выразил недовольство намерениями Министерства обороны Украины возобновить военную часть в Берегово (Закарпатская область).

В свою очередь Киев ответил, что Венгрия манипулирует в своих заявлениях с требованием отложить закон Украины об образовании до 2023 года.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове