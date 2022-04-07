Литва стала первой страной, которая вернула посла в Киев 7 апреля, 18:36 Цей матеріал також доступний українською Посол Литвы Вальдемарас Сарапинс (Фото:Valdemaras Sarapinas/Facebook)

Посол Литвы Вальдемарас Сарапинс вернулся в Киев. Об этом сообщает LRT.

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По словам посла, в Киеве будут работать шесть литовских дипломатов и еще несколько сотрудников. До эвакуации персонала перед российским вторжением в феврале в дипломатическом представительстве работали 32 человека.

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«Это был мертвый город пару недель назад. Сейчас на улицах люди, машины, кафе. Возникла жизнь», — сказал дипломат о Киеве.

Сарапинс подтвердил, что Литва стала первой страной, вернувшей посольство в Киев, среди тех государств, которые эвакуировали дипломатов из-за российского вторжения.

После российского вторжения в Украину посольство Литвы работало во Львове.

4 апреля глава МИД Литвы заявил, что Литва отзывает своего посла из России и высылает российского посла.

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