Литва стала первой страной, которая вернула посла в Киев

7 апреля, 18:36
Цей матеріал також доступний українською
Посол Литвы Вальдемарас Сарапинс (Фото:Valdemaras Sarapinas/Facebook)

Посол Литвы Вальдемарас Сарапинс (Фото:Valdemaras Sarapinas/Facebook)

Посол Литвы Вальдемарас Сарапинс вернулся в Киев. Об этом сообщает LRT.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

По словам посла, в Киеве будут работать шесть литовских дипломатов и еще несколько сотрудников. До эвакуации персонала перед российским вторжением в феврале в дипломатическом представительстве работали 32 человека.

Видео дня

«Это был мертвый город пару недель назад. Сейчас на улицах люди, машины, кафе. Возникла жизнь», — сказал дипломат о Киеве.

Читайте также:
Италия намерена вернуть посла в Киев — МИД

Сарапинс подтвердил, что Литва стала первой страной, вернувшей посольство в Киев, среди тех государств, которые эвакуировали дипломатов из-за российского вторжения.

После российского вторжения в Украину посольство Литвы работало во Львове.

4 апреля глава МИД Литвы заявил, что Литва отзывает своего посла из России и высылает российского посла.

Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Война в Украине

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X