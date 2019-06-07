Посол Франции сомневается в перспективе введения миротворцев ООН на Донбасс Сегодня, 11:28 Цей матеріал також доступний українською РБК-Украина Посол Изабель Дюмон РБК-Украина

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон сомневается в том, что миротворческая миссия ООН может быть введена на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос, остается ли в силе идея ввести миротворческую миссию на Донбасс, Дюмон сказала: «Не думаю».



Говоря о перспективах нормандского формата и встречи на высшем уровне, посол Франции отметила, что пока об этом говорить рано.

По ее словам, ожидается встреча Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, на которой будет обсуждаться этот вопрос.

«Мы не хотим ничего навязывать Украине — это очень важно. Мы здесь для того, чтобы помогать. Если мы увидим, что есть возможность идти дальше и сделать что-то в нормандском формате, то мы готовы. Но, повторюсь, пока рано говорить о чем-то конкретном», — сказала она.

В то же время Дюмон предполагает, что дальнейшие переговоры будут проходить в минском и нормандском форматах.

«Мы всегда очень тесно привлекали США к этим процессам, но я не думаю, что какой-то новый формат появится», — добавила посол.

Напомним, президент Петр Порошенко во время своей каденции предлагал разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы будут способствовать освобождению территории от военных РФ.

В то же время Россия, которая контролирует боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

Киев считает, что контингент миротворческой миссии ООН на Донбассе может составлять 30 тысяч человек.