Посол ЕС: Украина не вернется к автократии

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Мингарели считает, что украинское общество порой недооценивает изменения в стране
Фото: European Union in Ukraine/Facebook

Мингарели считает, что украинское общество порой недооценивает изменения в стране

Посол Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что не сомневается в том, что Украина останется на пути демократии.

Мингарели также отметил, что Украина существенно изменилась за последние 4 года, и он считает, что украинское общество порой недооценивает эти изменения, сообщает Европейская правда.

"Я верю в вашу страну. И это не потому что я наивный или я не понимаю вашей страны, как считают некоторые... Я верю в Украину из-за того, что вы очень яркое гражданское общество. С таким обществом вы не сможете вернуться к автократии. это просто невозможно", - пояснил посол.

Ранее Мингарели заявил, что Украина должна создать Антикоррупционный суд до президентских выборов.

 

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